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Хёнесс: «Уверен, Левандовски будет играть за «Баварию» в следующем сезоне»

30 Июня 2022 • 02:23 Комментировать

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал информацию о возможном бойкоте Роберта Левандовски.

33-летний форвард, как давно известно, собрался перейти в «Барселону», но «Бавария» не торопится отпускать звезду в каталонский клуб, призывая доработать до конца истекающий в следующем году контракт.

«Роберт Левандовски здоров, у него нет причин пропускать тренировки. Роберт – настоящий спортсмен, его поведение всегда было образцовым. Уверен, он сыграет за «Баварию» в следующем сезоне», – рассказал в интервью Bild Хёнесс.

Поляк, напомним, уже согласовал контракт с «Барселоной». «Бавария» требует за Левандовски более 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Ули Хенесс Роберт Левандовски
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