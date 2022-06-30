Бывший агент Левандовски: «Роберт может не появиться на тренировках «Баварии»

Бывший агент Роберта Левандовски высказался о возможном бойкоте нападающего.

По слухам, Левандовски готов пойти на крайние меры и бойкотировать предсезонный сбор «Баварии», если клуб откажется продать его в «Барселону». По словам Маика Бартеля, в прошлом представлявшего интересы форварда, информация соответствует действительности: «Подобные разговоры уже имели место быть в 2013 году, когда дортмундская «Боруссия» не согласилась отпустить его. Я думаю, что Роберт действительно может пойти на это и не появиться на тренировках «Баварии», – заявил в интервью Bild бывший агент поляка.

Контракт Роберта Левандовски истекает в следующем году. «Барселона» в настоящий момент не смогла убедить «Баварию» продать 33-летнего игрока.