Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Хёнесс – о переходе Мане: «В «Баварии» нет тех, кто против этого трансфера»

29 Июня 2022 • 20:19 Комментировать

Экс-президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал переход вингера «Ливерпуля» Садио Мане в немецкий гранд.

«Мы провернули это не для того, чтобы сделать заявление, а чтобы укрепить нашу команду. Когда стало ясно, что переход возможен, мы все были полны энтузиазма. В «Баварии» нет тех, кто против этого трансфера», — приводит слова Хёнесса Sky Sport.

Напомним, что Мане перешёл в стан чемпионов Германии в июне этого года за 32 млн евро.

В прошедшем сезоне сенегалец провёл за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал пять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 70 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ули Хенесс Садио Мане
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
20:19 · Германия. Бундеслига
Хёнесс – о переходе Мане: «В «Баварии» нет тех, кто против этого трансфера»
14:49 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» назвала цену за Беллингема
14:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Левандовски в Лиге 1
14:32 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Боруссия» хочет получить за трансфер Беллингема
12:29 · Германия. Бундеслига
«Барселона» предложила новые условия трансфера Левандовски
10:51 · Германия. Бундеслига
Лучший бомбардир «Янг Бойз» может продолжить карьеру в немецком клубе
10:09 · Германия. Бундеслига
Немецкие СМИ назвали преемника Левадовски в «Баварии»
09:28 · Германия. Бундеслига
«Бавария» озвучила цену на Левандовски, «Барселону» она не отпугивает
08:33 · Германия. Бундеслига
Левандовски бойкотирует сбор «Баварии» ради перехода в «Барселону» 1
08:26 · Германия. Бундеслига
«Барселона» сделала очередное предложение по трансферу Левандовски
02:41 · Германия. Бундеслига
Мане прокомментировал возможный уход Левандовски из «Баварии»
02:16 · Германия. Бундеслига
Мане дал обещание болельщикам «Баварии»
01:49 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предлагает Гнабри почти 20 млн евро в год, игрок не определился 1
00:12 · Германия. Бундеслига
Кевин-Принс Боатенг анонсировал уход из футбола
28 Июня
21:12 · Германия. Бундеслига
Гётце высказался о переходе в «Айнтрахт»
Все новости
Рекомендуем