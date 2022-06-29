Хёнесс – о переходе Мане: «В «Баварии» нет тех, кто против этого трансфера»

Экс-президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал переход вингера «Ливерпуля» Садио Мане в немецкий гранд.

«Мы провернули это не для того, чтобы сделать заявление, а чтобы укрепить нашу команду. Когда стало ясно, что переход возможен, мы все были полны энтузиазма. В «Баварии» нет тех, кто против этого трансфера», — приводит слова Хёнесса Sky Sport.

Напомним, что Мане перешёл в стан чемпионов Германии в июне этого года за 32 млн евро.

В прошедшем сезоне сенегалец провёл за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах, забил 23 мяча и отдал пять результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает 30-летнего игрока в 70 млн евро.