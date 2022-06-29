«Бавария» нашла замену Левандовски в Лиге 1

Канадский форвард французского клуба «Лилль» Джонатан Дэвид привлёк интерес со стороны «Баварии», сообщает немецкое издание Sport Bild.

По данным источника, команда из Мюнхена прорабатывает план на случай ухода форварда Роберта Левандовски. Немецкие СМИ называли Сашу Калайджича из «Штуттгарта», Уго Экитике («Реймс») и Гарри Кейна («Тоттенхэм») потенциальными новичками «Баварии».

Но Bild отмечает, что список футболистов, которые интересуют команду, включает в себя около 10 фамилий, среди которых и нападающий «Лилля» Дэвид. Несколько месяцев назад канадец уже был связан с другим известным клубом Бундеслиги. Речь идёт про дортмундскую «Боруссию», но «жёлтые» остановились на кандидатуре Себастьяна Алле.

22-летний Дэвид защищает цвета «Лилля» с 2020 года, а его контракт рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне он сыграл 48 матчей за команду, в которых отметился 19 голами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дэвида в 45 миллионов евро.