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«Барселона» предложила новые условия трансфера Левандовски

29 Июня 2022 • 12:29 Комментировать

Каталонская «Барселона» сделала очередное предложение по трансферу центрального нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Согласно сведениям журналистов Bild, «сине-гранатовые» предлагают за 33-летнего бомбардира 40+5 миллионов евро.

При этом «Бавария» не собирается идти на уступки и по-прежнему требует за польского форварда 50 миллионов.

Сам Левандовски уже заявил, что больше не хочет выступать за мюнхенцев, хоть и связан с клубом контрактом до середины 2023 года.

В прошлом сезоне Роберт отметился 46 забитыми мячами в 50 поединках за «Баварию» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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