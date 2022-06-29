«Барселона» предложила новые условия трансфера Левандовски

Каталонская «Барселона» сделала очередное предложение по трансферу центрального нападающего «Баварии» Роберта Левандовски. Согласно сведениям журналистов Bild, «сине-гранатовые» предлагают за 33-летнего бомбардира 40+5 миллионов евро.

При этом «Бавария» не собирается идти на уступки и по-прежнему требует за польского форварда 50 миллионов.

Сам Левандовски уже заявил, что больше не хочет выступать за мюнхенцев, хоть и связан с клубом контрактом до середины 2023 года.

В прошлом сезоне Роберт отметился 46 забитыми мячами в 50 поединках за «Баварию» во всех турнирах.