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Чемпионат Германии. Бундеслига

Немецкие СМИ назвали преемника Левадовски в «Баварии»

29 Июня 2022 • 10:09 Комментировать

Форвард Джонатан Дэвид, права на которого принадлежат французскому «Лиллю», может переехать в немецкую Бундеслигу. Как информирует Bild, интерес к 22-летнему канадскому футболисту проявляет мюнхенская «Бавария».

Чемпион Германии рассматривает кандидатуру Джонатана в качестве замены поляку Роберту Левандовски, решившему сменить команду. 33-летний голеадор стремится перейти в каталонскую «Барселону».

Что касается Дэвида, то он выступает за «Лилль» с лета 2020 года. Его контракт с «догами» рассчитан еще на три сезона.

В минувшей кампании нападающий отметился 19 забитыми мячами в 48 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски Джонатан Дэвид
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