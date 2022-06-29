Немецкие СМИ назвали преемника Левадовски в «Баварии»

Форвард Джонатан Дэвид, права на которого принадлежат французскому «Лиллю», может переехать в немецкую Бундеслигу. Как информирует Bild, интерес к 22-летнему канадскому футболисту проявляет мюнхенская «Бавария».

Чемпион Германии рассматривает кандидатуру Джонатана в качестве замены поляку Роберту Левандовски, решившему сменить команду. 33-летний голеадор стремится перейти в каталонскую «Барселону».

Что касается Дэвида, то он выступает за «Лилль» с лета 2020 года. Его контракт с «догами» рассчитан еще на три сезона.

В минувшей кампании нападающий отметился 19 забитыми мячами в 48 встречах.