«Бавария» озвучила цену на Левандовски, «Барселону» она не отпугивает

Мюнхенская «Бавария» озвучила цену на своего нападающего Роберта Левандовски. Согласно информации от Mundo Deportivo, команда Юлиана Нагельсманна будет готова расстаться с польским форвардом за 60 миллионов евро.

«Бавария» намерена выручить максимум с продажи своей звезды, даже несмотря на почти 34-летний возраст и истекающий в следующем году контракт.

По сведениям источника, озвученная «Баварией» сумма вовсе не отпугивает каталонскую «Барселону», которая уже больше месяца пытается уговорить мюнхенцев отпустить своего футболиста.

Несмотря на финансовые проблемы, «Барселона» не теряет надежд заполучить Левандовски. Возможно, этому поможет продажа Френки де Йонга, за которого «сине-гранатовые» хотят выручить 80 миллионов евро.