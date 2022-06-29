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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски бойкотирует сбор «Баварии» ради перехода в «Барселону»

29 Июня 2022 • 08:33 Комментировать

Центральный нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски не отказался от идеи перейти в каталонскую «Барселону». Согласно информации Sport.es, 33-летний нападающий рассчитывает пополнить ряды «сине-гранатовых» до середины следующего месяца.

Источник отмечает, что Левандовски не планирует участвовать в тренировочных сборах «Баварии». «Барселона» заинтересована в подписании Роберта, но пока не может договориться с мюнхенцами о компенсации за трансфер. «Сине-гранатовые» готовы заплатить 40 миллионов евро, а немцы требуют минимум 50.

В минувшем сезоне форвард забил 50 голов в 46 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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