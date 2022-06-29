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Мане прокомментировал возможный уход Левандовски из «Баварии»

29 Июня 2022 • 02:41 Комментировать

Новичок «Баварии» Садио Мане ответил на вопрос о возможном переходе Роберта Левандовски в «Барселону» этим летом.

33-летний форвард уже согласовал условия контракта с каталонским клубом. Переговоры между «Баварией» и «Барселоной» продолжаются, но мюнхенцы по-прежнему не согласилась продать поляка.

«Роберт Левандовски – один из лучших нападающих в мировом футболе, в этом не может быть сомнений, – заявил Мане в интервью Sport Bild. – Но я не тот, кому следует рассуждать о его будущем или говорить о том, что должен делать клуб в данной ситуации», – сказал 31-летний сенегалец, недавно перешедший из «Ливерпуля».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Садио Мане
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