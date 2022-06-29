Мане дал обещание болельщикам «Баварии»

Садио Мане вспомнил недавнюю неудачу «Баварии» в Лиге чемпионов.

Напомним, что в апреле мюнхенцы неожиданно уступили испанскому «Вильярреалу» на стадии четвертьфинала с общим счётом 1:2.

«Конечно, я смотрел те матчи. «Бавария» перепробовала всё, но так и не смогла добиться желаемого результата. Мне знакомо это чувство, подобное происходило со мной в матчах за «Ливерпуль» против мадридского «Атлетико» [в 2020 году]. Обещаю, в следующем сезоне всё будет иначе», – заявил в интервью Sport Bild новичок мюнхенского суперклуба.

Садио Мане перебрался из «Ливерпуля» в «Баварию» в июне за 32 млн евро.