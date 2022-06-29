«Бавария» предлагает Гнабри почти 20 млн евро в год, игрок не определился

«Бавария» рассчитывает продлить соглашение Сержа Гнабри.

Действующий контракт 26-летнего вингера с мюнхенским клубом истекает через год. Игрок уже отклонил несколько предложений о продлении договора, но в «Баварии» продолжают надеяться, что до начала чемпионата мира в Катаре Гнабри всё же поставит свою подпись под соглашением, гарантирующим ему зарплату в 17-19 млн евро в год, докладывает журналист Тоби Альтсхеффль. Футболист сборной Германии ещё не определился с будущим и не намерен торопиться с ответом.

В 45 поединках прошедшего сезона Гнабри забил 17 голов и 10 раз ассистировал товарищам по мюнхенскому коллективу.