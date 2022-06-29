Кевин-Принс Боатенг анонсировал уход из футбола

Атакующий полузащитник немецкой «Герты» Кевин-Принс Боатенг признался, что совсем скоро повесит бутсы на гвоздь.

Предстоящий сезон станет для 35-летнего ганца последним в профессиональной карьере, о чём он сообщил сам на пресс-конференции: «Сезон 2022/23 станет последним для меня в качестве профессионального футболиста. Что бы ни произошло, даже если мы попадём в Лигу чемпионов, я всё равно закончу карьеру после завершения сезона», – приводит Tuttomercatoweb слова Боатенга.

Напомним, что всего неделю назад хавбек подписал новый однолетний контракт с берлинской «Гертой».

Кевин-Принс Боатенг в прошлом защищал цвета «Тоттенхэма», дортмундской «Боруссии», «Милана», «Барселоны» и множества других статусных клубов.