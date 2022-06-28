Переговоры по трансферу Роберта Левандовски из «Баварии» в «Барселону» могут получиться долгими. В настоящий момент финальный этап переговоров ещё не стартовал, но пока стороны далеки от компромисса. По данным испанского Sport, позиция испанского клуба будет достаточно жёсткой. «Сине-гранатовые» не готовы тратиться на подписание Левандовски больше 40 миллионов евро. Именно эту сумму, плюс бонусы, «Барселона» будет предлагать «Баварии». Платить больше каталонцы не собираются, учитывая возраст польского нападающего и тот факт, что его действующий контракт рассчитан всего на один сезон.