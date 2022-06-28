Мюллер эффектно пошутил над Бэйлом

На страничке Лиги чемпионов в социальных сетях пресс-служба УЕФА разместила картинку, на которой, судя по всему, молодой Дэвид Бекхэм наносит удар с зелёной поляны, напоминающей местность для игры в гольф. Удар наносится то ли в направлении углового флажка, то ли в направлении лунки из гольфа. УЕФА предлагает фанатам выбрать игрока, способного нанести столь точный удар.

В комментариях эффектной шуткой отметился игрок «Баварии» Томас Мюллер. Он предположил, что такой удар может нанести Гарет Бэйл.

Как известно, над Гаретом Бэйлом часто подшучивают из-за его любви к гольфу, которая, как принято считать, поспособствовала его спаду в футболе.