Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер эффектно пошутил над Бэйлом

28 Июня 2022 • 18:25 Комментировать (1)

На страничке Лиги чемпионов в социальных сетях пресс-служба УЕФА разместила картинку, на которой, судя по всему, молодой Дэвид Бекхэм наносит удар с зелёной поляны, напоминающей местность для игры в гольф. Удар наносится то ли в направлении углового флажка, то ли в направлении лунки из гольфа. УЕФА предлагает фанатам выбрать игрока, способного нанести столь точный удар.

В комментариях эффектной шуткой отметился игрок «Баварии» Томас Мюллер. Он предположил, что такой удар может нанести Гарет Бэйл.

Как известно, над Гаретом Бэйлом часто подшучивают из-за его любви к гольфу, которая, как принято считать, поспособствовала его спаду в футболе.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер Гарет Бэйл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
19:42 · Германия. Бундеслига
​«Барселона» и «Бавария» далеки от компромисса по трансферу Левандовски слухи
18:25 · Германия. Бундеслига
Мюллер эффектно пошутил над Бэйлом 1
17:41 · Германия. Бундеслига
«Наполи» хочет купить полузащитника «Вольфсбурга»
15:53 · Германия. Бундеслига
​В «Баварии» выбрали лучшего игрока сезона, и это не Левандовски
14:46 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» не предлагала Дембеле контракт
11:34 · Германия. Бундеслига
«Барселона» назвала сумму, какую готова отдать за Левандовски 1
09:44 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб предложил 10 миллионов евро за защитника, которым прошлым летом интересовался «Спартак»
08:59 · Германия. Бундеслига
Ветеран сборной Германии назвал главного фаворита Бундеслиги - это не «Бавария»
08:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» близок к покупке нового футболиста
07:32 · Германия. Бундеслига
Куман сомневается, что «Барселоне» стоит платить 60 млн евро за Левандовски
27 Июня
15:58 · Германия. Бундеслига
Глава Ла Лиги: «Если все договорённости будут выполнены, Левандовски сможет играть за «Барселону» 2
15:35 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл замену Модричу в Бундеслиге
14:04 · Германия. Бундеслига
Бывший агент Левандовски: «Роберт хочет доказать, что он лучше Бензема»
12:41 · Германия. Бундеслига
Месси хотел видеть Мане в «Барселоне» 1
10:28 · Германия. Бундеслига
Назван топ-клуб, который мог перехватить Мане у «Баварии»
Все новости
Рекомендуем