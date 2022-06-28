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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Наполи» хочет купить полузащитника «Вольфсбурга»

28 Июня 2022 • 17:41 Комментировать

Полузащитник «Вольфсбурга» Йосип Брекало может перейти в «Наполи».

По сведениям TuttoMercatoWeb, «Наполи» хочет укрепить позицию флангового нападающего на фоне слухов о возможном уходе Маттео Политано и Дриса Мертенса. Неаполитанцы опережают другие команды в борьбе за Брекало тем, что в предстоящем сезоне примут участие в Лиге чемпионов.

Минувший сезон 24-летний хорват провел в аренде в «Торино». Он принял участие в 33 матчах во всех турнирах за итальянский клуб, забил семь мячей и записал на свой счет две результативные передачи. Согласно данным портала transfermarkt стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Вольфсбург Наполи Дрис Мертенс Йосип Брекало Маттео Политано
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