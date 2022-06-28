«Наполи» хочет купить полузащитника «Вольфсбурга»

Полузащитник «Вольфсбурга» Йосип Брекало может перейти в «Наполи».

По сведениям TuttoMercatoWeb, «Наполи» хочет укрепить позицию флангового нападающего на фоне слухов о возможном уходе Маттео Политано и Дриса Мертенса. Неаполитанцы опережают другие команды в борьбе за Брекало тем, что в предстоящем сезоне примут участие в Лиге чемпионов.

Минувший сезон 24-летний хорват провел в аренде в «Торино». Он принял участие в 33 матчах во всех турнирах за итальянский клуб, забил семь мячей и записал на свой счет две результативные передачи. Согласно данным портала transfermarkt стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.