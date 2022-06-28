​В «Баварии» выбрали лучшего игрока сезона, и это не Левандовски

На официальном сайте «Баварии» была опубликована новость о признании Томаса Мюллера лучшим игроком команды в прошлом сезоне. В голосовании фанатов мюнхенского клуба Мюллер набрал 26% голосов. Второе место занял Джамал Мусиала (19%), а Роберт Левандовски оказался только третьим (18%). Именно поляк получал эту награду в двух предыдущих сезонах.

В сезоне 2021/2022 Томас Мюллер принял участие в 45 матчах «Баварии» в различных соревнованиях. На счету футболиста 13 голов и 25 результативных передач на партнёров.

Отметим, что Томас Мюллер является воспитанником «Баварии» и проводит в клубе всю свою карьеру.