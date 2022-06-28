Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» назвала сумму, какую готова отдать за Левандовски

28 Июня 2022 • 11:34 Комментировать (1)

Каталонская «Барселона» предпримет очередную попытку заполучить центрфорварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. По информации Sky Sport Deutschland, боссы «сине-гранатовых» готовы выделить на этот трансфер 50 миллионов евро.

Однако мюнхенскую сторону не устраивает такая сумма отступных. Чемпион Бундеслиги тянет время, пытаясь найти более выгодное предложение по 33-летнему польскому голеадору.

Левандовски связан контрактными обязательствами с «Баварией» до середины следующего года. В минувшем сезоне звездный нападающий принял участие в 50 поединках и отметился 46 забитыми мячами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
11:34 · Германия. Бундеслига
«Барселона» назвала сумму, какую готова отдать за Левандовски 1
09:44 · Англия. Премьер-лига
Лондонский клуб предложил 10 миллионов евро за защитника, которым прошлым летом интересовался «Спартак»
08:59 · Германия. Бундеслига
Ветеран сборной Германии назвал главного фаворита Бундеслиги - это не «Бавария»
08:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» близок к покупке нового футболиста
07:32 · Германия. Бундеслига
Куман сомневается, что «Барселоне» стоит платить 60 млн евро за Левандовски
27 Июня
15:58 · Германия. Бундеслига
Глава Ла Лиги: «Если все договорённости будут выполнены, Левандовски сможет играть за «Барселону» 2
15:35 · Германия. Бундеслига
«Реал» нашёл замену Модричу в Бундеслиге
14:04 · Германия. Бундеслига
Бывший агент Левандовски: «Роберт хочет доказать, что он лучше Бензема»
12:41 · Германия. Бундеслига
Месси хотел видеть Мане в «Барселоне» 1
10:28 · Германия. Бундеслига
Назван топ-клуб, который мог перехватить Мане у «Баварии»
08:43 · Германия. Бундеслига
Лунёв: «Фиорентина» для Кокорина не потолок»
08:02 · Германия. Бундеслига
Мане выбрал себе номер в «Баварии»
07:16 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет подписать молодого форварда «Реймса»
26 Июня
15:47 · Германия. Бундеслига
​Вацке предрекает «Баварии» спад
14:45 · Англия. Премьер-лига
​«Всегда есть высокомерные идиоты»: Вацке ответил экс-игроку «Ливерпуля», раскритиковавшему Мане за трансфер 1
Все новости
Рекомендуем