«Барселона» назвала сумму, какую готова отдать за Левандовски

Каталонская «Барселона» предпримет очередную попытку заполучить центрфорварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски. По информации Sky Sport Deutschland, боссы «сине-гранатовых» готовы выделить на этот трансфер 50 миллионов евро.

Однако мюнхенскую сторону не устраивает такая сумма отступных. Чемпион Бундеслиги тянет время, пытаясь найти более выгодное предложение по 33-летнему польскому голеадору.

Левандовски связан контрактными обязательствами с «Баварией» до середины следующего года. В минувшем сезоне звездный нападающий принял участие в 50 поединках и отметился 46 забитыми мячами.