«Реал» назвал свою главную трансферную цель

Подрастающая звезда английского футбола Джуд Беллингем, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссии», имеет вариант продолжения карьеры в одном из лучших клубов европейского футбола. Речь идет о мадридском «Реале».

По данным AS, испанский гранд по-прежнему рассматривает кандидатуру 18-летнего игрока. Мадридцы обозначили его своей главной трансферной целью на это лето. Помимо «сливочных», подписать Джуда хотят «Ливерпуль» и лондонский «Челси».

Рыночная стоимость Беллингема оценивается в 80 миллионов евро. В сезоне-2021/2022 полузащитник провел за «Боруссию» 44 встречи, забил шесть мячей и отдал 14 голевых передач.