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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ветеран сборной Германии назвал главного фаворита Бундеслиги - это не «Бавария»

28 Июня 2022 • 08:59 Комментировать

Экс-футболист дортмундской «Боруссии» Юрген Колер высказался о следующем сезоне чемпионата Германии. Ветеран назвал фаворита нового розыгрыша Бундеслиги.

«Главный фаворит следующего сезона Бундеслиги – «Боруссия» Дортмунд, а не мюнхенская «Бавария». «Шмели» усилились прекрасными игроками, плюс продолжают работать на трансферном рынке. Благодаря этим сделкам Дортмунд вышел на новый уровень.

«Бавария» подписала двух игроков из «Аякса», но пока трудно судить, насколько они хороши. К тому же у мюнхенцев до сих пор не решен вопрос с Левандовски. Да, они подписали Садио Мане, но он не сможет заменить Роберта. У сенегальца другие функции в атаке», - цитирует слова Юргена Kicker.

По итогам прошлого сезона «Боруссия» стала серебряным призером Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Юрген Колер
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