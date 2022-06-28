Куман сомневается, что «Барселоне» стоит платить 60 млн евро за Левандовски

Бывший наставник «Барселоны» Рональд Куман высказался по поводу возможного перехода польского форварда «Баварии» Роберт Левандовски в каталонскую команду.

Куман сказал Goal, что считает поляка прекрасным футболистом и невероятным бомбардиром, но есть вопросы к возрасту Левандовски. Голландский специалист отметил, что вряд ли «Барселоне» стоит платить 50-60 миллионов евро за столь опытного игрока, которому осталось играть на высоком уровне пару лет.

«У меня бы возникло много сомнений по поэтому поводу», - добавил Куман.

Напомним, что Роберт Левандовски хочет перебраться в «Барселону», но каталонская команда пока не может договориться с «Баварией» по поводу суммы трансфера.