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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» нашёл замену Модричу в Бундеслиге

27 Июня 2022 • 15:35 Комментировать

В руководстве мадридского «Реала» уверены, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем на долгие годы сможет заменить в команде 36-летнего Луку Модрича, у которого в следующем году истекает контракт со «сливочными».

Отмечается, что мадридский «Реал» предпримет попытки приобрести Беллингема лишь следующим летом, так как футболист ранее чётко дал понять, что намерен остаться в «Боруссии» ещё как минимум на один сезон.

В гонке за футболистом «сливочным» предстоит столкнуться с «Ливерпулем». Мерсисайдский клуб уже долгое время следит за англичанином и намерен приложить все усилия, чтобы заполучить его следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Лука Модрич Джуд Беллингем
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