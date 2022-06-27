«Реал» нашёл замену Модричу в Бундеслиге

В руководстве мадридского «Реала» уверены, что полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем на долгие годы сможет заменить в команде 36-летнего Луку Модрича, у которого в следующем году истекает контракт со «сливочными».

Отмечается, что мадридский «Реал» предпримет попытки приобрести Беллингема лишь следующим летом, так как футболист ранее чётко дал понять, что намерен остаться в «Боруссии» ещё как минимум на один сезон.

В гонке за футболистом «сливочным» предстоит столкнуться с «Ливерпулем». Мерсисайдский клуб уже долгое время следит за англичанином и намерен приложить все усилия, чтобы заполучить его следующим летом.