Месси хотел видеть Мане в «Барселоне»

Советник нападающего мюнхенской «Баварии» Садио Мане рассказал о том, что аргентинец Лионель Месси хотел видеть сенегальского футболиста в каталонской «Барселоне».

В 2021 году Мане мог перейти в «Барселону». Во время переговоров Месси с «Барселоной» аргентинец одним из требований обозначил трансфер Садио. Об этом рассказал журналист Бакари Сиссе в эфире RMC.

Напомним, что в текущее трансферное окно сенегалец перебрался из «Ливерпуля» в «Баварию». Сумма сделки оценивается в 35 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное на три года.