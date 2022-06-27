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Чемпионат Германии. Бундеслига

Месси хотел видеть Мане в «Барселоне»

27 Июня 2022 • 12:41 Комментировать (1)

Советник нападающего мюнхенской «Баварии» Садио Мане рассказал о том, что аргентинец Лионель Месси хотел видеть сенегальского футболиста в каталонской «Барселоне».

В 2021 году Мане мог перейти в «Барселону». Во время переговоров Месси с «Барселоной» аргентинец одним из требований обозначил трансфер Садио. Об этом рассказал журналист Бакари Сиссе в эфире RMC.

Напомним, что в текущее трансферное окно сенегалец перебрался из «Ливерпуля» в «Баварию». Сумма сделки оценивается в 35 миллионов евро. Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное на три года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Садио Мане
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