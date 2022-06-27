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Назван топ-клуб, который мог перехватить Мане у «Баварии»

27 Июня 2022 • 10:28 Комментировать

Футбольный агент Бакари Сиссе, который представляет интересы звездного новичка мюнхенской «Баварии» Садио Мане, рассказал о несостоявшемся переходе своего клиента во французский «ПСЖ».

«У нас действительно было предложение из Парижа. Я лично общался с их спортивным директором. Мы проводили встречи, на которых обсуждали детали возможного трансфера Садио. Однако дальше дело не продвинулось. В тот момент под Леонардо серьезно затряслось кресло, поэтому ему было не до трансферных дел», - приводит слова Бакари RMC Sport.

Мане перешел в «Баварию» из «Ливерпуля» этим летом. Сумма сделки составила порядка 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Садио Мане
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