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Чемпионат Германии. Бундеслига

Названа главная причина, которая мешает «Барселоне» купить Левандовски

27 Июня 2022 • 09:08 Комментировать

Между мюнхенской «Баварией» и каталонской «Барселоной» по-прежнему ведутся переговоры относительно перехода польского нападающего Роберта Левандовски. По информации Sport.es, стороны до сих пор не могут согласовать условия сделки.

Немецкий топ-клуб требует за свою главную звезду 60 миллионов евро компенсации. В свою очередь «сине-гранатовые» не готовы платить такие деньги за игрока, у которого остался всего один год по контакту с мюнхенцами.

При этом сам Левандовски ранее заявил, что настроен покинуть Мюнхен и переехать в Барселону.

В минувшем сезоне польский нападающий принял участие в 46 поединках за «Баварию», забил 50 мячей и отдал семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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