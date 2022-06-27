Лунёв: «Фиорентина» для Кокорина не потолок»

Страж ворот леверкузеского «Байера» Андрей Лунёв высказался о своем соотечественнике Александре Кокорине, не получающем игровой практики в «Фиорентине».

В разговоре с «Известиями» вратарь заявил, что флорентийский клуб не является потолком для Александра. По мнению Лунёва, игровые качества Кокорина позволяют ему быть даже в лучшем клубе. При этом он не смог объяснить, почему нападающий так и не заиграл за «фиалок».

«В целом считаю, что Кокора – талант», - сказал Андрей.

Александр перебрался в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/2024.