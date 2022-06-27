«Бавария» хочет подписать молодого форварда «Реймса»

Боссы «Баварии» нашли замену польскому форварду Роберту Левандовски во французской команде «Реймс».

По информации инсайдера Мануэля Вето, мюнхенская команда включилась в борьбу за подписание 20-летнего французского нападающего «Реймса» Юго Экитика. Для «Баварии» юный форвард является приоритетным вариантом в том случае, если немецкой команде не удастся удержать у себя Роберта Левандовски. Напомним, что интерес к французу также проявляют «Ньюкасл» и «ПСЖ».

В прошлом сезоне Юго Экитик провёл во французской лиге 24 матча, в которых отметился десятью забитыми мячами и тремя ассистами.