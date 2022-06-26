​Вацке предрекает «Баварии» спад

«Бавария» становилась чемпионом Германии в каждом из десяти последних сезонов. Тем не менее, в «Боруссии» из Дортмунда ждут прекращения гегемонии мюнхенцев. Об этом рассказал генеральный директор «шмелей» Ханс-Йоахим Вацке.

«Понятно, что в «Баварии» хотели бы становиться чемпионами Германии 30 лет подряд. Но это не пошло бы на пользу Бундеслиге. Думаю, «Баварию» ждёт спад в ближайшие годы», - слова Вацке приводит Bild.

Напомним, что «Баварию» в летнее трансферное окно может покинуть её главная звезда – нападающий Роберт Левандовски. Поляк может перебраться в «Барселону».