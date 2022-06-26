Лунёв начал подготовку к сезону в составе «Байера»

Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв в своём телеграм-канале сообщил о том, что начал подготовку к предстоящему сезону.

Лунёв написал, что футболисты немецкой команды начали подготовку к новому сезону. Голкипер отметил, что основное внимание при подготовке уделяется медицинской части и обязательному тестированию перед возвращением на футбольное поле.

Напомним, что Андрей Лунёв перебрался в «Байер» из «Зенита» прошлым летом на правах свободного агента. В прошедшем сезоне 30-летний российский голкипер провёл в немецком чемпионате всего лишь одну встречу.