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Чемпионат Германии. Бундеслига

Лунёв начал подготовку к сезону в составе «Байера»

26 Июня 2022 • 11:31 Комментировать

Российский голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв в своём телеграм-канале сообщил о том, что начал подготовку к предстоящему сезону.

Лунёв написал, что футболисты немецкой команды начали подготовку к новому сезону. Голкипер отметил, что основное внимание при подготовке уделяется медицинской части и обязательному тестированию перед возвращением на футбольное поле.

Напомним, что Андрей Лунёв перебрался в «Байер» из «Зенита» прошлым летом на правах свободного агента. В прошедшем сезоне 30-летний российский голкипер провёл в немецком чемпионате всего лишь одну встречу.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв
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