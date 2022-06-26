«Бавария» может увести из «Барселоны» преемника Альбы

Воспитанник каталонской «Барселоны» Адам Азну, выступающий на позиции защитника, попал в сферу интересов одного из европейских грандов. По информации портала Goal.com, оформить переход игрока юношеской сборной Испании хочет мюнхенская «Бавария».

Действующий контракт латераля, которого считают преемником Жорди Альбы, может покинуть «сине-гранатовых» в связи с истечением срока контракта. Каталонцы пока не продлили с ним сотрудничество, чем хочет воспользоваться «Бавария».

Позиции немецкого клуба в споре за игрока выглядят предпочтительнее, нежели у «Барселоны», поскольку Азеу больше склоняется к продолжению карьеры в Мюнхене.