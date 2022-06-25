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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» изменила свою позицию к Левандовски, оценив его в 60 миллионов евро

25 Июня 2022 • 17:43 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» изменила свою позицию по форварду Роберту Левандовски, сообщает Sky Sport.

Согласно источнику, немецкий клуб готов продать Левандовски, оценив евро трансфер в 60 миллионов евро. Напомним, что основным претендентом на футболиста является «Барселона». СМИ впервые упомянули об интересе каталонского клуба к Левандовски в конце сезона-2021/22.

Контракт 33-летнего поляка истекает с «Баварией» летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста на трансферном рынке в 45 миллионов евро. За «Баварию» форвард сыграл 46 матчей в прошлом сезоне, ему удалось поразить ворота соперников 50 раз, при этом он отметился семью результативными передачами.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Бундеслига Ла Лига Роберт Левандовски
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