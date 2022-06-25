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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Стало известно, сколько «Бавария» требует от «Барселоны» за Левандовски слухи

25 Июня 2022 • 15:14 Комментировать

Роберт Левандовски в обозримом будущем может переехать из Германии в Испанию. Поляк ясно дал понять, что больше не хочет выступать за «Баварию», хотя у него есть действующий контракт ещё на один сезон.

«Бавария» готова расстаться с Левандовски уже сейчас. При этом мюнхенцы готовы говорить только о сумме в 60 миллионов евро, передаёт местный Sky. 

Марк Беренбек, являющийся экспертом по трансферам, прогнозирует, что клубы могут сойтись на сумме в районе 50 миллионов евро.

В настоящий момент «Барселона» предлагает «Баварии» от 32 до 35 миллионов евро и бонусы. Об этом рассказывают Bild и Sky.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022
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