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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане заявил, что в «Баварии» он сможет выиграть все возможные турниры

25 Июня 2022 • 14:21 Комментировать

Новичок «Баварии» Садио Мане прокомментировал переход в новый клуб.

«Когда я услышал об интересе «Баварии», я, конечно, был очень счастлив. Я знал, что могу прийти и добиться чего-то особенного с этим клубом. Это значит, что я могу выиграть все возможные трофеи, Бундеслигу и, конечно же, Лигу чемпионов», - сказал Мане пресс-службе «Баварии»

1 июня команда из Мюнхена объявила о трансфере 30-летнего сенегальца из «Ливерпуля». Стоимость перехода стоила «Баварии» 32 миллиона евро. Такая небольшая сумма связана с тем, что его контракт заканчивался с «красными» летом 2023 года, и тогда он мог перейти в немецкий клуб вовсе бесплатно.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Мане на трансферном рынке составляет 70 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Бавария Бундеслига Апл Садио Мане
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