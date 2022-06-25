Мане заявил, что в «Баварии» он сможет выиграть все возможные турниры

Новичок «Баварии» Садио Мане прокомментировал переход в новый клуб.

«Когда я услышал об интересе «Баварии», я, конечно, был очень счастлив. Я знал, что могу прийти и добиться чего-то особенного с этим клубом. Это значит, что я могу выиграть все возможные трофеи, Бундеслигу и, конечно же, Лигу чемпионов», - сказал Мане пресс-службе «Баварии»

1 июня команда из Мюнхена объявила о трансфере 30-летнего сенегальца из «Ливерпуля». Стоимость перехода стоила «Баварии» 32 миллиона евро. Такая небольшая сумма связана с тем, что его контракт заканчивался с «красными» летом 2023 года, и тогда он мог перейти в немецкий клуб вовсе бесплатно.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Мане на трансферном рынке составляет 70 миллионов евро.