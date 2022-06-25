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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мане: «Когда я играю, в Сенегале никто не работает»

25 Июня 2022 • 13:24 Комментировать

Новичок мюнхенской «Баварии» Садио Мане рассказал о своей популярности в Сенегале, откуда он родом. Кроме того, африканец рассказал о своей мечте.

«Когда я играю, в Сенегале праздник. Никто не работает в этот день. Все наблюдают за мной по телевизору. Когда я буду играть за «Баварию», никто не будет работать у меня на родине.

Моя мечта? Я хочу выиграть все возможные титулы с «Баварией», - передает слова нападающего клубная пресс-служба.

Мане подписал контракт с мюнхенским грандом в начале этой недели. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года. До переезда в Германию Садио на протяжении шести лет выступал за «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Садио Мане
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