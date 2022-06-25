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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» готов выложить 30 млн евро за игрока «Аякса»

25 Июня 2022 • 08:40 Комментировать

Руководители «РБ Лейпцига» готовы выложить весьма круглую сумму за мексиканского полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса.

По информации Voetbal International, представители немецкой команды готовы выложить за 24-летнего мексиканского футболиста солидные 30 миллионов евро. Стоит отметить, что сам полузащитник не против перебраться в стан «быков», которых тренирует Доменико Тедеско. В услугах Альвареса также заинтересован лондонский «Кристал Пэлас».

В прошлом сезоне Эдсон Альварес провёл в голландском чемпионате 31 встречу. Полузащитник забил пять мячей и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс РБ Лейпциг Эдсон Альварес
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