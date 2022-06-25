«РБ Лейпциг» готов выложить 30 млн евро за игрока «Аякса»

Руководители «РБ Лейпцига» готовы выложить весьма круглую сумму за мексиканского полузащитника «Аякса» Эдсона Альвареса.

По информации Voetbal International, представители немецкой команды готовы выложить за 24-летнего мексиканского футболиста солидные 30 миллионов евро. Стоит отметить, что сам полузащитник не против перебраться в стан «быков», которых тренирует Доменико Тедеско. В услугах Альвареса также заинтересован лондонский «Кристал Пэлас».

В прошлом сезоне Эдсон Альварес провёл в голландском чемпионате 31 встречу. Полузащитник забил пять мячей и сделал один ассист.