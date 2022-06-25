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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» согласится отпустить своего вундеркинда за 100 млн евро

25 Июня 2022 • 01:50 Комментировать

«Байер» расстанется с Флорианом Вирцем, если за него предложат 100 млн евро.

На днях леверкузенцы объявили о продлении контракта до 2027 года с одним из главных юных дарований мирового футбола. По информации Sky Sport News, в обновлённом договоре не прописан пункт отступных, однако между клубом и 19-летним игроком установлено устное «джентльменское» соглашение, согласно которому Вирца не станут удерживать, если кто-то предложит за него 100 млн евро или больше.

Флориан Вирц забил 10 голов и 14 раз ассистировал своим товарищам по «Байеру» в 31 матче прошедшей кампании. Концовку сезона атакующий хавбек пропустил из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Флориан Вирц
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