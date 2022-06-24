«Айнтрахт» приобрёл нападающего «Байера»

Нападающий «Байера Лукас Аларио стал игроком «Айнтрахта»

«Айнтрахт» подписал контракт с футболистом на три года, сообщает официальный сайт клуба. По информации зарубежных СМИ, сумма трансфера составила пять миллионов евро.

Спортивный директор «орлов» заявил, что Аларио обладает большим игровым опытом, он отлично показал себя в «Байере». В последние годы футболист неоднократно демонстрировал свои сильные стороны в матчах Бундеслиги.

29-летний аргентинец Лукас Аларио в минувшем сезоне принял участие в 33 встречах во всех турнирах, в которых семь раз смог поразить ворота соперников.