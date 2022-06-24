Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не станет удерживать Левандовски, если «Барселона» предложит 50 млн

24 Июня 2022 • 21:05 Комментировать

«Бавария» не будет любой ценой препятствовать уходу Роберта Левандовски этим летом, но потребует достойную компенсацию.

Несмотря на публичные заявления руководства клуба о твёрдом намерении сохранить в составе Левандовски на предстоящий сезон, звёздный поляк всё же будет продан, если поступит соответствующее требованиям предложение. Об этом сообщает издание Sky Sport. «Бавария» надеется выручить с продажи 33-летнего форварда не менее 50 млн евро, и если «Барселона» сумеет удовлетворить этот запрос, то трансфер состоится, а на место Левандовски будет подписан другой футболист.

На счету польского нападающего 344 гола в 375 поединках в составе «Баварии» за всё время.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
21:19 · Англия. Премьер-лига
Роналду пока не планирует покидать «Манчестер Юнайтед» 1
21:05 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не станет удерживать Левандовски, если «Барселона» предложит 50 млн
19:41 · Англия. Премьер-лига
В «Баварии» прокомментировали возможное подписание Роналду
15:58 · Германия. Бундеслига
Защитник «Айнтрахта» завершил карьеру в возрасте 29 лет из-за связей с австрийскими ультраправыми политиками
14:03 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» договорился о трансфере форварда, который в прошлом сезоне забил 15 голов в Бундеслиге 1
13:39 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» отказался от Лаймера
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл нового голкипера в Бундеслиге
10:51 · Германия. Бундеслига
Сын Салихамиджича в шаге от перехода в клуб из МЛС
09:15 · Германия. Бундеслига
Защитник «Айнтрахта» завершил карьеру из-за связей с ультраправым политиком
08:45 · Германия. Бундеслига
«Байер» продлил контракт с трансферной целью «Реала»
07:26 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет сохранить Гнабри
07:20 · Германия. Бундеслига
«Бавария» отклонила очередное предложение «Барселоны» по Левандовски
23 Июня
23:46 · Англия. Премьер-лига
Защитник лондонского «Арсенала» перебрался в «Бохум»
23:28 · Англия. Премьер-лига
Роналду может стать футболистом мюнхенской «Баварии» 7
22:39 · Германия. Бундеслига
«Аякс» хочет заполучить нападающего «Баварии»
Все новости
Рекомендуем