«Бавария» не станет удерживать Левандовски, если «Барселона» предложит 50 млн

«Бавария» не будет любой ценой препятствовать уходу Роберта Левандовски этим летом, но потребует достойную компенсацию.

Несмотря на публичные заявления руководства клуба о твёрдом намерении сохранить в составе Левандовски на предстоящий сезон, звёздный поляк всё же будет продан, если поступит соответствующее требованиям предложение. Об этом сообщает издание Sky Sport. «Бавария» надеется выручить с продажи 33-летнего форварда не менее 50 млн евро, и если «Барселона» сумеет удовлетворить этот запрос, то трансфер состоится, а на место Левандовски будет подписан другой футболист.

На счету польского нападающего 344 гола в 375 поединках в составе «Баварии» за всё время.