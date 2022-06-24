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Защитник «Айнтрахта» завершил карьеру в возрасте 29 лет из-за связей с австрийскими ультраправыми политиками

24 Июня 2022 • 15:58 Комментировать

Защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет.

Австрийское издание Seuddeutsche, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что это решение связано из-за критики со стороны общественности за связи с австрийскими ультраправыми политиками.

Хинтереггер является воспитанником австрийского «Зальцбурга». В 2016 году он на полгода перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию» на правах аренды. После этого его приобрёл «Аугсбург», а летом 2019 года он стал игроком «Айнтрахта». В составе последней команды Хинтереггер стал победителем Лиги Европы в сезоне-2021/22.


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Зальцбург Айнтрахт Франкфурт Бундеслига Мартин Хинтереггер РБ Лейпциг
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