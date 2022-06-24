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Сын Салихамиджича в шаге от перехода в клуб из МЛС

24 Июня 2022 • 10:51 Комментировать

Сын спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича Ник находится в шаге от перехода в клуб из МЛС. Согласно информации от Фабрицио Романо, молодой футболист перейдёт в «Ванкувер Уайткэпс». В канадской команде футболист проведёт в аренде 18 месяцев.

Перед уходом на правах аренды в американский чемпионат, Салихамиджич младший продлит свой контракт с мюнхенской «Баварией» до 2025 года. Напомним, 16-летний игрок тренировался с основой команды Юлиана Нагельсманна начиная с января.

Хасан Салихамиджич ранее выступал за мюнхенскую «Баварию» в качестве игрока. Также босниец успел поиграть за туринский «Ювентус».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Ванкувер Уайткэпс Ник Салихамиджич
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