Сын Салихамиджича в шаге от перехода в клуб из МЛС

Сын спортивного директора «Баварии» Хасана Салихамиджича Ник находится в шаге от перехода в клуб из МЛС. Согласно информации от Фабрицио Романо, молодой футболист перейдёт в «Ванкувер Уайткэпс». В канадской команде футболист проведёт в аренде 18 месяцев.

Перед уходом на правах аренды в американский чемпионат, Салихамиджич младший продлит свой контракт с мюнхенской «Баварией» до 2025 года. Напомним, 16-летний игрок тренировался с основой команды Юлиана Нагельсманна начиная с января.

Хасан Салихамиджич ранее выступал за мюнхенскую «Баварию» в качестве игрока. Также босниец успел поиграть за туринский «Ювентус».