Защитник «Айнтрахта» завершил карьеру из-за связей с ультраправым политиком

Австрийский защитник «Айнтрахта» Мартин Хинтереггер решил завершить карьеру из-за связей с политиком из ультраправой Австрийской партии свободы.

Как сообщает пресс-служба «орлов», 29-летний австрийский футболист договорился с клубом о расторжении контракта, который был рассчитан до 2024 года. Недавно Хинтереггер подвергся очень жёсткой критике за деловые отношения с одним из представителей ультраправой австрийской партии.

В прошедшем сезоне Мартин Хинтереггер провёл в немецком чемпионате 27 поединков и отметился одним забитым мячом. Вместе с «Айнтрахтом» защитник выиграл Лигу Европы.