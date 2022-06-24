«Байер» продлил контракт с трансферной целью «Реала»

Атакующий полузащитник Флориан Фирц, который считается одним из главных талантов немецкого футбола, пролонгировал сотрудничество с леверкузенским «Байером». Об этом сообщается на официальном сайте «фармацевтов».

Новый трудовой договор 19-летнего футболиста с клубом рассчитан до середины 2027 года.

Вирц выступает за леверкузенцев с 2020 года. В минувшем розыгрыше немецкого чемпионата Флориан провел 24 встречи, забил семь голов и сделал десять результативных передач.

Ранее ходили слухи об интересе к полузащитнику со стороны мадридского «Реала», но до конкретного предложения дело пока не дошло.