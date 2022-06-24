«Бавария» хочет сохранить Гнабри

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал журналистам о том, что мюнхенский клуб не намерен расставаться с форвардом Сержем Гнабри.

Салихамиджич сказал, что представители мюнхенской команды очень хотят сохранить у себя 26-летнего немецкого футболиста. Спортивный директор отметил, что если Гнабри всё же не выберет «Баварию», то мюнхенцы постараются найти вариант, который устроит обе стороны. Напомним, что интерес к Гнабри проявляет мадридский «Реал».

В прошлом сезоне Серж Гнабри провёл в немецком чемпионате 34 матча, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами.