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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» хочет сохранить Гнабри

24 Июня 2022 • 07:26 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал журналистам о том, что мюнхенский клуб не намерен расставаться с форвардом Сержем Гнабри.

Салихамиджич сказал, что представители мюнхенской команды очень хотят сохранить у себя 26-летнего немецкого футболиста. Спортивный директор отметил, что если Гнабри всё же не выберет «Баварию», то мюнхенцы постараются найти вариант, который устроит обе стороны. Напомним, что интерес к Гнабри проявляет мадридский «Реал».

В прошлом сезоне Серж Гнабри провёл в немецком чемпионате 34 матча, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Серж Гнабри
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