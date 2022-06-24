«Бавария» отклонила очередное предложение «Барселоны» по Левандовски

Руководители «Баварии» в очередной раз отклонили предложение каталонской команды, которая очень хочет заполучить в свои ряды звёздного форварда Роберта Левандовски.

По информации The Telegraph, каталонский клуб предложил за 33-летнего польского футболиста 35 миллионов евро и бонусы, но боссы «Баварии» хотят получить за своего лучшего бомбардира 40 миллионов евро чистыми. Стоит отметить, что Левандовски уже согласовал контракт с «сине-гранатовыми», но каталонцы пока не могут договориться с мюнхенским клубом по поводу суммы трансфера.

В прошлом сезоне Роберт Левандовски провёл в немецкой лиге 34 матча и отметился 35 забитыми мячами.