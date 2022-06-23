«Аякс» хочет заполучить нападающего «Баварии»

Амстердамский «Аякс» положил глаз на форварда мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее, который минувший сезон провел в аренде в бельгийском «Андерлехте». Футболист считает, что ему нет места в составе нынешней «Баварии», а потому охотно рассматривает альтернативные варианты продолжения карьеры, сообщает Fichajes.

И амстердамский клуб представляется ему как очень неплохая возможность поиграть в Лиге чемпионов. В минувшем сезоне талантливый 21-летний Зиркзее оказался одним из лидеров бельгийского клуба - он забил пятнадцать мячей и сделал девять голевых передач за «Андерлехт».