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«Аякс» хочет заполучить нападающего «Баварии»

23 Июня 2022 • 22:39 Комментировать

Амстердамский «Аякс» положил глаз на форварда мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее, который минувший сезон провел в аренде в бельгийском «Андерлехте». Футболист считает, что ему нет места в составе нынешней «Баварии», а потому охотно рассматривает альтернативные варианты продолжения карьеры, сообщает Fichajes.

И амстердамский клуб представляется ему как очень неплохая возможность поиграть в Лиге чемпионов. В минувшем сезоне талантливый 21-летний Зиркзее оказался одним из лидеров бельгийского клуба - он забил пятнадцать мячей и сделал девять голевых передач за «Андерлехт».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Бавария Джошуа Зиркзее Трансферы футбола - лето 2022
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