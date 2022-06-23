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В «Баварии» сообщили, что пока Левандовски остаётся

23 Июня 2022 • 20:57 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал ситуацию с форвардом команды Робертом Левандовски.

Салихамиджич сказал Sky Sport и Plettigoal, что пока Левандовски на сто процентов в клубе, 12 июля у него первая тренировка в преддверии нового сезона. Встреча с игроком на Мальорке дала положительный результат, все друг друга выслушали. Ситуация с футболистом может быть решена, но 12 июля все ждут его в клубе.

Ранее 33-летний Левандовски заявил, что не хочет больше играть за «Баварию» и готов покинуть команду в ближайшее время, но у него есть действующий контракт, который действует до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хасан Салихамиджич Роберт Левандовски
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