Кевин-Принс Боатенг накормит шаурмой своих поклонников

Мы уже сообщали о том, что немецкий полузащитник Кевин-Принс Боатенг продлил контракт с берлинской «Гертой», и еще как минимум на год останется в составе этой команды.

В связи с этим Боатенгу придется сдержать любопытное обещание, данное фанатам еще тогда, когда не было понятно, будет ли продлен контракт. Дело в том, что Боатенг обещал своим поклонникам, что во время первого домашнего матча «Герты» в новом сезоне угостит желающих люлю-кебабом, или шаурмой - в общей сложности 2023 штуки.

А случится это 14 августа - именно тогда «Герте» предстоит первый домашний матч с франкфуртским «Айнтрахтом».