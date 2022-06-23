«Шахтёр» передумал продавать Мудрика в «Байер»

Полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик может не перейти в «Байер».

Get German Football News со ссылкой на Kicker сообщил, что «Шахтёр» заморозил сделку с немецким клубом, несмотря на то, что ранее были достигнуты устные договоренности между сторонами. Донецкий клуб захотел продать Мудрика в один из клубов Английской премьер-лиги или чемпионата Италии, чтобы заработать на продаже как можно больше денежных средств.

Напомним, что по информации СМИ, все детали контракта Мудрика с «Байером» уже были достигнуты, необходимо было лишь поставить подпись. Портал transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.