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«Шахтёр» передумал продавать Мудрика в «Байер»

23 Июня 2022 • 20:11 Комментировать

Полузащитник «Шахтёра» Михаил Мудрик может не перейти в «Байер».

Get German Football News со ссылкой на Kicker сообщил, что «Шахтёр» заморозил сделку с немецким клубом, несмотря на то, что ранее были достигнуты устные договоренности между сторонами. Донецкий клуб захотел продать Мудрика в один из клубов Английской премьер-лиги или чемпионата Италии, чтобы заработать на продаже как можно больше денежных средств.

Напомним, что по информации СМИ, все детали контракта Мудрика с «Байером» уже были достигнуты, необходимо было лишь поставить подпись. Портал transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Михаил Мудрик
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