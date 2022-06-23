Полузащитник «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку продлил свой контракт с немецким клубом. Об этом «быки» сообщили на своём официальном сайте. Француз подписал с командой новое соглашение до 2026 года.

При этом через год в контракте француза активируется сумма отступных, которая составит 60 миллионов евро. Любой желающий клуб сможет приобрести футболиста, выложив эту сумму.

Напомним, что Нкунку ранее был интересен многим топ-клубам, в числе которых был «ПСЖ», в академии которого футболист вырос. В прошлом сезоне Кристофер забил свыше 30 голов во всех турнирах и был объявлен лучшим футболистом года в немецкой Бундеслиге.