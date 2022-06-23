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Экс-наставник «Велеса»: Ничто не указывало на то, что Нагельсманн станет топ-тренером

23 Июня 2022 • 11:21 Комментировать

Бывший тренер «Велеса» Денис Бушуев рассказал журналистам о совместной работе с нынешним наставником «Баварии» Юлианом Нагельсманном.

Бушуев сказал Sport24, что они вместе с Нагельсманном работали в команде «Мюнхен 1860», но немецкий специалист тогда не был полностью погружён в работу и был тренером на полставки. Экс-наставник «Велеса» отметил, что тогда ничего не указывало на то, что Нагельсманн может стать большим тренером.

«Скажи тогда, что он выиграет с «Баварией» титул, то все бы у виска пальцем покрутили», - добавил Бушуев.

Напомним, что под руководством Юлиана Нагельсманна мюнхенская команда в прошедшем сезоне уверенно выиграла чемпионский титул.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн Денис Бушуев
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