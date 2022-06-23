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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан - о Мане: «Бавария» усилилась футболистом экстра-класса»

23 Июня 2022 • 10:45 Комментировать

Бывший вратарь мюнхенской «Баварии» Оливер Кан, ныне занимающий пост гендиректора клуба, прокомментировал трансфер сенегальского нападающего Садио Мане из «Ливерпуля».

«Бавария» усилилась футболистом экстра-класса. Мане очень быстрый игрок, который невероятно опасен у ворот соперника. Садио – профессионал, что доказал во время наших переговоров. Ему интересны победы, поэтому он пришел к нам», - передает слова руководителя клубная пресс-служба.

«Бавария» приобрела сенегальца у «Ливерпуля» за 35 миллионов евро. Его контракт с немецким топ-клубом рассчитан до лета 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Садио Мане
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